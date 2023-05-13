В Челябинске иномарка улетела в подземный переход

В Челябинске водитель Мерседеса сбил металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Три человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла сегодня, 13 мая, около половины третьего ночи вблизи дома 168 по проспекту Победы

«Водитель мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Мерседес совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидывание автомобиля в подземный переход», - рассказали в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки и два пассажира. Обстоятельства аварии устанавливаются.