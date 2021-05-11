В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик

В Ленинском районе из окна 7 этажа выпал 8-летний мальчик, его не удержала москитная сетка. Ребенок жив, с многочисленными тяжелыми травмами он доставлен в областную детскую клиническую больницу.

ЧП произошло 11 мая. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, что ни одна москитная сетка не удержит даже малыша. И ни в коем случае не держите открытыми окна, если в доме есть маленький ребенок.

Специалисты давно напоминают южноуральцам, о необходимости принять меры к установке на окнах специальных фиксаторов, не позволяющих ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, оставление детей в опасности действующим законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность по статье 156 уголовного кодекса.

Это либо штраф в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.