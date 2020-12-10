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В Челябинске из техникума эвакуировали больше ста студентов

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В Челябинске из техникума эвакуировали больше ста студентов

Из промышленно-гуманитарного техникума, расположенного в Ленинском районе Челябинска, эвакуировали порядка 100 студентов и сотрудников. Причиной стала сработка пожарной сигнализации.

Сообщение о сработке пожарной сигнализации в здании техникума поступило на пульт дежурного десятого декабря. Все учащиеся и преподаватели эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС.

«Огнеборцы работали по повышенному номеру сложности. Это объект с массовым скоплением людей. Специалисты обследовали здания. Очагов возгорания обнаружено не было. Это было ложное срабатывание пожарной сигнализации», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сейчас учебный процесс восстановлен, студенты вернулись за парты.