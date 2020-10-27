В Челябинске из-за непогоды закрыты все трамвайные кольца
В Челябинске из-за непогоды сегодня, 27-го октября, закрыты для оборота все трамвайные кольца: Ворошилова, КБС, Копровый, Першино.
Об этом говорится в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.
«Движение осуществляется без фактического расписания, применяются все возможные для сохранения интервалов движения. Пассажирам рекомендуем использовать мобильные приложения для отслеживания местоположения транспорта в режиме реального времени», - отмечает «Челябинский транспорт».
По информации данного сообщества, в связи с гололедом электротранспорт (троллейбусы) испытывает проблемы на подъемах.
Сегодня утром на Труда-Российской случился сход трамвая, что усугубило и без того напряженную дорожную обстановку.
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