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В Челябинске из-за непогоды закрыты все трамвайные кольца

Происшествия
Сегодня, 12:14
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске из-за непогоды сегодня, 27-го октября, закрыты для оборота все трамвайные кольца: Ворошилова, КБС, Копровый, Першино.

Об этом говорится в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

«Движение осуществляется без фактического расписания, применяются все возможные для сохранения интервалов движения. Пассажирам рекомендуем использовать мобильные приложения для отслеживания местоположения транспорта в режиме реального времени», - отмечает «Челябинский транспорт».

По информации данного сообщества, в связи с гололедом электротранспорт (троллейбусы) испытывает проблемы на подъемах.

Сегодня утром на Труда-Российской случился сход трамвая, что усугубило и без того напряженную дорожную обстановку. 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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