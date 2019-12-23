В Челябинске из-за попытки хищения денег при ремонте филармонии возбуждено уголовное дело

Прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте культурного наследия регионального значения «Здание филармонии» в Челябинске. Возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в рамках государственного контракта ООО «Евразия – Сервис» по заказу ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» выполнялись работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Здание филармонии».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе исполнения контракта выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ. В частности, выявлен двойной учет стоимости материалов, используемых при ремонте, а также завышение объемов работ путем двойного учета стоимости материалов и работ по демонтажу и установке входных дверей.

На момент проверки оплата по государственному контракту не произведена. В результате противоправных действий областному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более одного миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».