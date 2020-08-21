В Челябинске мать два года прятала тяжело больного ребенка от медиков

В Челябинской области прокуратура защитила права ребенка-инвалида, которому длительное время не оказывалась медицинская помощь. В течении двух лет мать не показывала его медикам. После вмешательства надзорного ведомства четырехлетний малыш был помещен в больницу.

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе проверки, проведенной совместно с органами полиции, опеки и попечительства выяснилось, что в квартире в Калининском районе живет 4-летний ребенок-инвалид. Он находится в тяжелом состоянии. Никаких медицинских препаратов по месту жительства ребенка не имеется. Ребенок в срочном порядке помещен в медицинское учреждение.

«Прокуратурой района незамедлительно организована проверка в связи с неоказанием медицинской помощи несовершеннолетнему. Установлено, что ребенок с 2018 года медицинскую помощь не получает, на протяжении 2019 года участковый педиатр и медицинская сестра неоднократно посещали квартиру, где проживает ребенок-инвалид, но двери никто не открывал. В органы опеки и попечительства и в правоохранительные органы сотрудники поликлиники о том, что не имеют возможности посещения ребенка-инвалида и оказания ему медицинской помощи, не сообщили», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

В настоящее время решается вопрос о лишении матери ребенка родительских прав.