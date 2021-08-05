В Челябинске матросы-спасатели вытащили из воды восьмерых человек

В Челябинске вытащили из воды восемь тонущих людей. В их числе не только взрослые, но и дети.

На пляже «Новороссийский» в 60-ти метрах от берега матросы спасли 46-летнего мужчину, а затем в одном километре от берега 35-летнего мужчину. В обоих случаях от медицинской помощи спасенные отказались.

ЧП на воде произошло и на пляже «Смолинский». В 70-ти метрах от берега спасатели вытащили из воды 23-летнего молодого человека.

Затем на пляже «Городской» в 20-ти метрах от берега спасатели спасли двоих детей (11 и 12 лет), а в 15-ти километрах от берега едва не утонул семилетний ребенок. Дети переданы родителям.

Не обошлось без инцидентов и на пляже «Первоозерный». В 200 метрах от берега тонул 18-летний молодой человек. Матросы-спасатели вовремя пришли на помощь.

На пляже «Ясень» в десяти метрах от берега также мог утонуть шестилетний ребенок.



Спасатели просят челябинцев не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе у водоемов и не оставлять детей без присмотра.