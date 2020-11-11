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В Челябинске медик, спасающая жизни людей, в том числе и заболевших «ковидом», стала жертвой аферистов

Происшествия
Сегодня, 15:34
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске врач, спасающая жизни людей, пострадала от рук мошенников. Она перевела со своего счета им миллион рублей, на который хотела купить машину, а также взяла 500 тысяч кредит в банке. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Курчатовского отдела Челябинска обратилась 33-летняя жительница города, работающая медиком, которая сообщила, что ей на телефон позвонила женщина, которая представилась менеджером по работе с клиентами банка. Она ей сказала, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денежных средств с ее счета. Далее лжесотрудница банка пояснила, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка и разъяснит дальнейший порядок действий.

«Вскоре на телефон потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника СБ банка, звонивший уточнил данные потерпевшей, а затем задал несколько вопросов, в том числе о сумме, имеющихся на ее счетах денежных средств и реквизитах банковской карты. В ходе разговора, злоумышленник, введя потерпевшую в заблуждение с целью предотвращения хищения денежных средств, пояснил, что ей необходимо через онлайн сервис оформить кредит на сумму 500 000 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Потом он сказал женщину подойти к ближайшему банкомату и обналичить деньги. Также мошенник велел ей снять со счетов имеющиеся сбережения, а это почти один миллион рублей и перевести все денежные средства, включая те, что получены за счет кредитования, на указанные им якобы безопасные счета.

Из-за страха потерять все свои накопления, которые она намеревалась потратить на покупку автомобиля, потерпевшая точно следовала всем указаниям мошенника, и в итоге лишилась около полутора миллионов рублей.

Всего за последние несколько дней жители Челябинска, Копейска и Южноуральска, поверив незнакомцам и потеряв бдительность лишились в общей сумме более двух миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступлений и задержание подозреваемых. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть острожным. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений», - добавили в региональном полицейском главке.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не предлагают перевести денежные средства на безопасные счета», -  отметил врио заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, несанкционированных попытках снятия денежных средств, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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