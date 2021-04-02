В Челябинске мужчина устроил стрельбу на парковке

В Челябинске водитель, не поделив место на парковке с другим автолюбителем, устроил стрельбу на парковке (мужчина стрелял в воздух). Полиция проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошел первого апреля на стоянке по улице Чичерина, рядом с которой находится центр дошкольного образования «Автограф» - могли пострадать дети. Испуганные очевидцы вызвали полицию.

«Информация о данном инциденте в полиции зарегистрирована. Участники конфликта установлены. Один из участников производил выстрелы из травматического пистолета. Разрешение на его ношение у мужчины имеется», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.