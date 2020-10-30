В Челябинске на девочку упало дерево, родители не смогли вызвать скорую

В Челябинске на восьмилетнюю девочку упало дерево. ЧП случилось 28 октября во дворе дома по улице Мебельной. Сейчас девочка находится в реанимации областной детской клинической больницы с травмами.

Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Челябинск», родители не смогли дозвониться до скорой помощи и повезли ребенка в больницу самостоятельно.

«Во дворах по улице Мебельная 88-88а упало дерево прямо на девочку 8 лет. Родители девочки, не дозвонившись в скорую помощь, повезли ребенка сами в больницу. Ребенок находится в реанимации со сложными переломами левой руки и ноги (поставили пластины), а также с различными ушибами. Кто теперь понесет наказание за случившуюся ситуацию? Почему не убирают вовремя деревья, которые представляют прямую угрозу жизни человека? И в этом дворе есть еще такие деревья!» - говорится в сообщении.

Вчера, 29 октября, родители обратились в полицию с заявлением. По нему сейчас проводится проверка. Также сообщается, что будет установлен собственник, который должен следить за состоянием деревьев.