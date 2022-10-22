22.10.2022
Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами--журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
22.10.2022
В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
22.10.2022
В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления
22.10.2022
Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги
22.10.2022
Окай Депрем: Западные страны оказывают на Турцию колоссальное давление
В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
Сумма ущерба от порчи автомобилей составила около четырех миллионов рублей
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022