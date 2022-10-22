В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»

В Челябинске вечером 21 октября неизвестный (или неизвестные) повредил три автомобиля марки «Хендай Солярис» на территории стоянки автосалона, расположенного на улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе.

Сумма причиненного ущерба, по информации регионального полицейского главка, составила около четырех миллионов рублей. В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что поступило сообщение о поджоге транспортных средств. Пожар был ликвидирован, причины выясняются.

ВИДЕО: Сообщество "ЧП/ДТП Челябинск" в ВКонтакте

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Правоохранительные органы просматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев, проверяют на причастность к поджогу лиц, которые ранее уже привлекались к совершению аналогичных преступлений. Кроме того, назначены исследования объектов, изъятых с места происшествия.

Сотрудники полиции просят челябинцев оказать содействие в установлении виновных в порче трех автомобилей.