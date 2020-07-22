В Челябинске на Свердловском тракте загорелась "Газель"
В Челябинске сегодня, 22 июля, на проезжей части загорелась "Газель".
ЧП произошло поздним утром. Пожарные получили сигнал о происшествии в 11 часов 19 минут.
Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, транспортное средство загорелось напротив остановки "Ветлечебница" (Свердловский тракт, 18-А).
На место выехала одна автоцистерна. Был подан ствол на тушение пламени.
Как пишут очевидцы в сообществе "Челябинский транспорт" в ВКонтакте, "Газель" выгорела дотла.
Информацию о том, пострадал ли кто-то во время пожара и почему он случился, на данный момент получить не удалось. В МЧС пояснили, что это зона ответственности городской ГИБДД, в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что узнавать подробности надо у пожарных.
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