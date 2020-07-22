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В Челябинске на Свердловском тракте загорелась "Газель"

Происшествия
Сегодня, 17:42
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 22 июля, на проезжей части загорелась "Газель".

ЧП произошло поздним утром. Пожарные получили сигнал о происшествии в 11 часов 19 минут. 

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, транспортное средство загорелось напротив остановки "Ветлечебница" (Свердловский тракт, 18-А).

На место выехала одна автоцистерна. Был подан ствол на тушение пламени.

Как пишут очевидцы в сообществе "Челябинский транспорт" в ВКонтакте, "Газель" выгорела дотла.

Информацию о том, пострадал ли кто-то во время пожара и почему он случился, на данный момент получить не удалось. В МЧС пояснили, что это зона ответственности городской ГИБДД, в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что узнавать подробности надо у пожарных.

 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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