В Челябинске нарушительницу режима самоизоляции выявил комплекс биометрического контроля

Комплекс биометрического контроля, установленный в одном из торгово-развлекательных центров Челябинска, помог полицейским установить 20-летнюю девушку, которая нарушила предписание Роспотребнадзора об обязательной изоляции сроком на 14 дней. Челябинка отправилась за продуктами. Гуляющая дама оштрафована на 20 тысяч рублей.

В продуктовом магазине одного из торговых комплексов по улице Труда девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Горожанка находилась в базе данных МВД. Согласно предписанию управления Роспотребнадзора она должна была находиться на обязательной изоляции сроком на 14 дней.

Контактировала ли девушка с лицами, болеющими коронавирусом, или прилетела в город из стран и городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением инфекции, в полиции Челябинска пояснить не смогли.

«Сейчас сотрудники полиции выявляют лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней. Полицейские продолжают совместно с представителями министерства здравоохранения региона осуществлять контроль за данными гражданами по месту их проживания. В случае установления нарушений граждане привлекаются к ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также в Челябинской области продолжаются мероприятия по выявлению с помощью камер фото- и видеофиксации нарушителей режима обязательной самоизоляции.

«В соответствии с ежедневно обновляемыми данными Роспотребнадзора о лицах, которым выдано предписание о необходимости нахождения на карантине, по базам данных ГИБДД устанавливается автотранспорт, принадлежащий данной категории южноуральцев. Сведения о транспортных средствах вносятся в систему фото-, видеофиксации административных правонарушений, после чего устанавливаются факты систематического передвижения данных автомобилей. Уже установлено 58 случаев передвижения таких транспортных средств», - добавили в региональном полицейском главке.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно законодательству предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Кроме того, в случае выявления в общественных местах в вечернее время несовершеннолетних полицейские Челябинска стали привлекать к ответственности их родителей по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание - штраф в размере 500 рублей.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-р в связи с угрозой распространения опасного заболевания южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением случаев, когда людям необходимо выйти из дома.