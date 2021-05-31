В Челябинске нашли труп бешенной лисы

В Советском районе Челябинска обнаружили павшую лису, которая была больна бешенством. Аналогичный случай зафиксировали в Троицком районе области, сообщила пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

«В период с 21 по 28 мая 2021 года на территории Челябинской области было зарегистрировано два случая бешенства животных (павшие лисы обнаружены на окраине Советского района города Челябинска и в поселке Неверово Троицкого района). В данных населенных пунктах установлены ограничительные меры (карантин) по бешенству животных по распоряжению губернатора», - уточнила Татьяна Нахтигаль.

С начала этого года в Челябинской области зафиксировали 34 случая бешенства животных в 33 неблагополучных пунктах. Заболеванию подвержены не только дикие, но и домашние животные. Основной метод профилактики – вакцинация.

«Диких зверей иммунизируют с помощью оральных вакцин, их разбрасывают в местах обитания плотоядных в виде приманок. Домашних и сельскохозяйственных животных вакцинируют подкожно или внутримышечно. Домашних питомцев – кошек и собак – ветврачи рекомендуют прививать от бешенства не реже одного раза в год. Животные-компаньоны могут заразиться инфекцией от диких зверей, а затем инфицировать своего владельца», - пояснила Нахтигаль.

Выявить заболевание поможет наблюдение за животным. У инфицированного может появиться беспокойство, повышенная чувствительность к свету и шуму, агрессия. Бешенство вызывает судороги, слюнотечение, нарушение координации движений, паралич. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком.