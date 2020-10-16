В Челябинске неадекватный парень устроил погром на торговых рядах в центре города

В Челябинске задержан молодой человек, который разгромил витрины киосков, сломал шлагбаум на торговых рядах в центре города. Пьяный гуляка пытался скрыться, но был задержан.

Инцидент произошел 15 октября в половине шестого утра.

«Молодой человек, находясь в состоянии измененного сознания, разгромил шлагбаум, кулаком разбил витражное стекло. Кульминацией акта вандализма стал разгром мусорной урны. После совершенного ночной гуляка поспешил скрыться. Правда, далеко уйти ему не удалось. Бойцы охранного предприятия достаточно быстро обнаружили его в одном из близлежащих дворов», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Парень попытался оказать агрессивное сопротивление, но, когда наручники защелкнулись на его руках, осознал: сопротивление бесполезно. Пристегнутый к ограждению, он так и просидел до приезда сотрудников полиции.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции «Центральный». По данному факту проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.