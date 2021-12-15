В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте

В Челябинске этой ночью, 15-го декабря, горела типография на Свердловском тракте. Погибших и пострадавших нет.

Как рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Челябинской области Александр Шинкаренко, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, пламенем была объята кровля здания – площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

После того как пожарные потушили огонь, они приступили к разбору строительных конструкций. О причинах ЧП пока не сообщается.