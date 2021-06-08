В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома. Пострадавших нет.

ЧП произошло сегодня, восьмого июня, в Ленинском районе Челябинска на улице Кронштадтской. В этот момент людей в здании не было.

«Обрушился угол здания. Этот дом аварийный, он расселен. Отключен от всех коммуникаций», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.



«С 26 мая, когда в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа указанного дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд», - прокомментировали в администрации Челябинска.



После детального обследования по инициативе администрации города Челябинска, Регоператором и собственниками жилья была проведена экспертиза. Сегодня состоится внеплановое заседание комиссии, на которой будет приниматься решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Территория дома оцеплена, коммуникации отключены, дежурит полиция. Доступ в дом принудительно ограничен.