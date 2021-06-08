08.06.2021
В Златоусте появится новое пожарное подразделение
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
08.06.2021
Челябинская область поддерживает деревенский бизнес
08.06.2021
Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке
08.06.2021
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
08.06.2021
Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза
В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома
08.06.2021
В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку
08.06.2021
Челябинск вошел в тройку городов по пьяным преступлениям
07.06.2021
Челябинские власти избавили от уродливых надписей почти триста зданий
07.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021