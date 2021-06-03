В Челябинске организатора притона, угрожавшему полицейскому, в психбольницу

Прокуратура отстояла законность решения о помещении 48-летнего мужчины в медицинскую организацию специализированного типа за угрозы сотруднице полиции. Для безопасности дознавателя к ее дому приставили сотрудников СОБРа.

Ленинский районный суд Челябинска 20 января 2021 года назначил мужчине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа за угрозу применения насилия представителю власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Установлено, что мужчина с признаками болезненного состояния психики с января 2019 по март 2020 года присылал сотруднице полиции смс-сообщения с угрозами. Он заявлял о порче имущества ее квартиры и физической расправе.

Так как в 2017 году дознаватель расследовала и направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого приговорили к условному сроку за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и организацию притона (ч. 1 ст. 232 УК РФ).

«Дознаватель реально воспринимала данные угрозы, поскольку мужчина был неоднократно замечен возле здания отдела полиции и возле ее дома. Кроме того, для ее безопасности были приставлены сотрудники СОБРа», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Защита подала апелляцию, в которой оспаривали заключение эксперта о психическом состоянии мужчины. Адвокат и законный представитель считали, что он не совершал общественно-опасное деяние.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора о наличии достаточных доказательств, подтверждающих совершение опасного деяния, учитывая данные о личности, его состояние здоровья, постановление суда по существу оставила без изменений.