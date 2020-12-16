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В Челябинске отношении чиновницы минздрава возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Анны Устюговой. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении чиновницы минздрава Анны Устюговой возбуждено по части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», руководитель управления лекарственного обеспечения Анна Устюгова была задержана 15 декабря при получении взятки в размере 500 тысяч рублей от представителя международной фармацевтической компании Johnson & Johnson.

За полмиллиона Устюгова обещала предоставлять сведения о пациентах Челябинской области, которые страдают редкими заболеваниями и им требуются дорогие лекарственные препараты. Также чиновница обещала покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отметим, что ранее губернатор Алексей Текслер, заинтересованный в тщательном расследовании этого дела, уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие.

Необходимое содействие готово оказать и министерство здравоохранения Челябинской области.