В Челябинске отправили в колонию брачного афериста

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего брачного афериста. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном размере), п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, этот молодой человек нашел интересный способ поправить свое финансовое положение. Он находил на сайтах знакомств одиноких женщин, входил к ним в доверие, обещая повести под венец, под разным предлогом брал у них деньги в долг, а получив свое, исчезал из поля зрения своих избранниц.

В суде установлено, что за период с марта по октябрь 2020 года подсудимый обманул четырех женщин, которые в общей сложности передали ему более 1,7 млн. рублей. Кроме того, у одной из них он похитил два сотовых телефона стоимостью свыше 200 тыс. рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, извинился и частично возместил нанесенный ущерб. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.