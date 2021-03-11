В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили

В Челябинске летают мусорные баки. О недавнем «полете» конструкции на колесиках агентству «Урал-пресс-информ» рассказали очевидцы произошедшего.
Мама с сыном шли от отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску к улице Цвиллинга и стали свидетелями, как помойный бак закрутило ветром и стремительно понесло к проезжей части на Цвиллинга.
Даже не хочется представлять, что бы могло произойти, если бы бак столкнулся с машиной или сбил бы пешехода. Нашим авторам пришлось быстро побегать, чтобы его остановить и укатить в безопасное место.
К слову сказать, неудивительно, что создалась аварийная ситуация, ведь бак-путешественник и два его собрата в принципе стоят на дороге. Смотрите сами.