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В Челябинске повесился военнослужащий Росгвардии

В Челябинске выясняются причины суицида, который совершил военнослужащий Росгвардии. 30-летний мужчина повесился в Рождество.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов, сейчас по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировал Альберт Габбазов.

Как стало известно из собственных источников в силовых структурах региона, у военнослужащего могли быть конфликты в семье, что и могло стать причиной его добровольного ухода из жизни.

Автор: Инна Шемаева
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

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  • +7 (906) 869-79-01

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