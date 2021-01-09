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В Челябинске повесился военнослужащий Росгвардии

В Челябинске выясняются причины суицида, который совершил военнослужащий Росгвардии. 30-летний мужчина повесился в Рождество.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов, сейчас по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировал Альберт Габбазов.

Как стало известно из собственных источников в силовых структурах региона, у военнослужащего могли быть конфликты в семье, что и могло стать причиной его добровольного ухода из жизни.