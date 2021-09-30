В Челябинске пожилой мужчина на инвалидной коляске упал в карьер в парке Гагарина

В Челябинске инвалид-колясочник упал в карьер на территории парка имени Гагарина. На помощь пострадавшему пришли спасатели.

Звонок в ЕДДС-112 из парка поступил вечером 29-го сентября. О том, что мужчина на инвалидной коляске упал в воду карьера, расположенного рядом с рестораном «Шафран», сообщили очевидцы.

На место прибыл экипаж спасателей челябинской городской службы спасения.

«Мужчина съехал на коляске с берега, упал и ударился головой о камни. К счастью, вода там начиналась не сразу, поэтому он не захлебнулся», – рассказал старший группы спасателей.

Совместно с сотрудниками пожарной охраны спасателям удалось достать 68-летнего мужчину из карьера и передать бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали