В Челябинске продолжает процветать незаконная торговля елками

Активисты «Эко-Standart» совместно с полицией и администрацией Челябинска выявили больше 60 незаконных точек, торгующих хвойными деревьями.

У торговцев елками отсутствовали договоры аренды, разрешение на торговлю и документы о происхождении деревьев. Основная проблема многих таких точек, это то, что деревья вырубаются в нашей области и зачастую в радиусе 50-200 километров от Челябинска. Причем делают торговцы это почти законно. Они берут земли сельскохозяйственного назначения в аренду или договариваются с собственниками полей о вырубке этих деревьев. В результате большие объемы хороших молодых деревьев попадает на такие новогодние рынки, а все что не продается просто выкидывается. Причем в основном прямо на месте торговли.

«В результате получаем ущерб для окружающей среды и экологии, а также ущерб бюджету за уборку этих незаконных точек, так как такие предприниматели не несут обязательств по уборке, а найти их после 31 декабря уже невозможно. Мы считаем что нужно кардинально менять подход к организации и самой концепции «елочных базаров», над чем обязательно будем работать в следующем году», - прокомментировал руководитель общественного объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Напомним, во всех районах города согласованы места размещения предновогодних ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Всего определена 101 территория для продажи новогодней атрибутики и хвойных деревьев.

За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность:

- для граждан - предупреждение или штраф от одной до пяти тысяч рублей;

- для должностных лиц - предупреждение или штраф от десяти до 50 тысяч рублей;

- для юридических лиц - предупреждение или штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять продукцию.

В соответствии с договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, заключенными внутригородскими районами, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2023 года.

Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево.

С перечнем официальных мест продажи елок можно ознакомиться здесь.