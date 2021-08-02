В Челябинске продолжаются кражи канализационных люков

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже канализационного люка. Патрулируя улицу 40-летия Победы, они обратили внимание на двух мужчин. Граждане несли в руках канализационный люк.



«Задержанные пояснили, что сняли крышку у дома 30 по улице 40-летия Победы, чтобы сдать её в металлолом.

Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает жителей Челябинска сообщать об опасных канализационных и водопроводных камерах. Открытый колодец может стать причиной серьезной трагедии как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В сводках новостей часто можно увидеть сообщения о трагедиях, произошедших вследствие хищения крышек колодцев и камер. Сомнительная выгода, полученная от продажи в металлолом люков, приводит к тяжелым последствиям. Среди таких историй встречаются, в том числе и с летальными исходами.

Только за первый квартал 2021 года было похищено более 200 люков водопроводных и канализационных колодцев, по каждому факту кражи написаны заявления о проведении проверки в УМВД города Челябинска, на основании которых возбуждено четыре уголовных дела.

Организации, занимающиеся скупкой металлолома, не имеют права принимать данные изделия, а при попытке кого-то сдать чугунные люки, обязаны немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Свидетелей хищения крышки люка злоумышленниками просят зафиксировать этот факт фото или видеоматериалом и сообщить об этом посредством отправки сообщения на мессенджеры WhattsApp и Viber по номеру: 8-902-607-56-83.