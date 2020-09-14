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В Челябинске продолжаются сезонные кражи велосипедов

Фото: 
Инна Шемаева
Происшествия
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска задержали троих подозреваемых в совершении краж велосипедов. Двухколесные средства передвижения были похищены из подъездов жилых домов. Ранее двое из задержанных были судимы за кражи и грабеж.

«Мужчины действовали отдельно друг от друга, но похожими способами, злоумышленники проникали в подъезды домов, откуда тайно с лестничных площадок многоквартирных домов похищали двухколесные транспортные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленники сбыли, вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях предупреждения краж личного имущества полицейские призывают граждан проявлять бдительность и не оставлять ценные вещи без присмотра. Необходимо использовать специальные замки для велосипедов, даже если транспортное средство короткий промежуток времени находится без присмотра.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности, соблюдения всех необходимых мер для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства.

Необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Не лишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения.
После покупки велосипеда сохраняйте паспорт транспортного средства и перепишите его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае необходимости передать снимок полицейским.

Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок.

Если велосипед все же был похищен, необходимо обратиться в полицию.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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