В Челябинске произошел пожар в частной пивоварне

В ночь на субботу, 12 марта, произошло возгорание в здании частной пивоварни в городе Челябинск. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, частная пивоварня расположена по адресу: улица Молодёжная, дом, 18А. Сообщение о пожаре в одноэтажном здании пивоварни поступило в первом часу ночи.

Из-под кровли шёл дым. На момент ЧП людей внутри здания не было.

Ликвидировано возгорание на площади в 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. На месте работали пять единиц техники и 20 человек.

В настоящее время органы дознания устанавливают причину возгорания.