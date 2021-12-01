01.12.2021
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
01.12.2021
В Челябинске на перекрестке Коммуны и Энтузиастов установят модульный островок безопасности
01.12.2021
Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом
01.12.2021
День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала
01.12.2021
Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов
01.12.2021
В Челябинской области проходит акция «IT-донор»
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
01.12.2021
Угроза «террориста» не подтвердилась: челябинский аэропорт возобновил работу
01.12.2021
Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»
30.11.2021
Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок
25.11.2021
Прокурор предложил посадить бывшего гендиректора челябинского аэропорта на 3,5 года
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021