В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы

Челябинская транспортная проверка проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов, причиной которой стало выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту южноуральской столицы.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, первого декабря, около половины третьего ночи при заходе на посадку воздушное судно «Bombardier» авиакомпании «UVT Aero», выполнявшее рейс сообщением Казань - Челябинск, выкатилось за край взлетно-посадочной полосы примерно на 20-25 метров.

На борту самолета находились 32 пассажира, один ребенок, и три члена экипажа. Никто из людей не пострадал. Самолет видимых повреждений не получил, его отбуксировали на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по предварительной причине, выкатывание воздушного суда произошло вследствие обледенения полосы и сильного бокового ветра. В общей сложности в Челябинске было задержано девять рейсов и отправлено на запасной аэродром (в аэропорт Кольцово Екатеринбурга) шесть воздушных судов.

С самого утра в челябинском аэропорту работала комиссия с участием представителей транспортной прокуратуры и регионального миндортранса - по поручению губернатора Алексея Текслера министерство держит ситуацию на контроле.