В Челябинске пьяная компания разгромила машину скорой помощи

Полицейские Челябинска ищут молодых людей, которые, увидев медиков, прибывших по вызову к ребенку, сначала просили осмотреть их, а затем разгромили автомобиль скорой помощи.

По предварительной информации, парни находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел девятого июня в 23:50 во дворе дома по улице Кузнецова №13. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, медики приехали на вызов к ребенку. Во дворе их встретила компания агрессивных молодых людей.

По предварительной информации, парни были пьяны. Сначала они просили врачей осмотреть их, а затем стали пинать машину, разбили боковые стекла. Обошлось без пострадавших.

«В отделе полиции «Советский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются личности людей, причастных к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

За последнее время это уже далеко не первое нападение на скорую. В марте 2018 года Челябинске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета из окна квартиры своего знакомого в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. В это время врачи выходили из подъезда и направлялись к машине. Медицинские работники не пострадали. В «скорой» было повреждено стекло автомобильного люка. Стрелком оказался артист челябинского театра опера и балета.

Был также инцидент, когда, чтобы угомонить буйного челябинца, полицейским пришлось применить табельное оружие. Молодой человек, который находился явно в неадекватном состоянии бросался с железным прутом на прохожих и крушил припаркованные во дворе машины.