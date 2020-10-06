В Челябинске пьяный дебошир распугал посетителей ресторана и устроил гонки по городу

В Челябинске сотрудники ГИБДД и охранного предприятия задержали пьяного челябинца, который сначала устроил дебош в ресторане, а затем попытался скрыться от них на автомобиле.

Инцидент произошел в одном из танцевальных ресторанов в центре города. Один из посетителей заведения, изрядно перебрав со спиртным, стал проявлять чрезмерное внимание к отдыхающим. Однако, к такому назойливому вниманию гости были не готовы.

«Позже досталось и сотрудникам заведения, которые попытались самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию. Пугающее поведение посетителя поставило под угрозу срыва работу ресторана.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт охранного предприятия «Витязь». Прибывшим на место сотрудникам охраны дебошир сопротивляться не стал и беспрекословно покинул ресторан», - сообщили в пресс-службе ЧОП.

Отправиться домой мужчина решил на собственном автомобиле. Как ни в чем не бывало, он сел за руль. Бойцы охранного предприятия «Витязь» оперативно пресекли попытку нетрезвого водителя, блокировав ему путь.

Позже его передали сотрудникам ГИБДД. Во время задержания никто не пострадал.