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В Челябинске пьяный внук поджег бабушку

Происшествия
Сегодня, 17:47

В Челябинске будут судить 42-летнего мужчину, который облил спиртосодержащей жидкостью и поджег. 91-летняя старушка скончалась от полученных ожогов. Извергу грозит до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов, после чего облил пожилую женщину из бутылки с легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью и поджег.

«Осознав содеянное, обвиняемый потушил предметы одежды и диван, пытался оказать помощь, однако в результате полученных термических ожогов с поражением 31% тела пенсионерка скончалась в медицинском учреждении. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

 

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