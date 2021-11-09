В Челябинске пьяный водитель иномарки влетел в цветочный павильон, пострадала продавец

В Челябинске пьяный водитель иномарки протаранил цветочный павильон. ДТП, в результате которого пострадала продавец, произошло восьмого ноября в половине двенадцатого ночи на улице Труда.

«Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на цветочный павильон и стоящий автомобиль «Фольксваген». В результате происшествия пострадала продавец», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Госавтоиспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и административному штрафу в размере 30-ти тысяч рублей.

Всего с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска выявлено и отстранено от управления более 3800 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.