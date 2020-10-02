В Челябинске пьяный водитель сбил пешехода, переходящего дорогу по «зебре». В результате ДТП он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Авария произошла вечером первого октября на проспекте Победы.

«47-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянении, управляя автомобилем Шевроле, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакции. Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия и агрессивному стилю вождения. Также повышается сонливость.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном совершении данного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность. Это грозит реальным лишением свободы на срок до двух лет.