В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован

В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в строительный котлован – 35-летний мужчина выполнял работы по прокладке труб.

ЧП произошло накануне, 29-го июня, в вечернее время на улице 3-го Интернационала, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики обратились за помощью к спасателям, позвонив в ЕДДС-112.

Как рассказали в Челябинской городской службе спасения, сотрудники которой эвакуировали пострадавшего, мужчина упал с высоты около трех-четырех метров.

«Мы совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи спустились в котлован и оказали пострадавшему первую помощь: наложили шины и воротник Шанца. Затем при помощи жестких носилок транспортировали до автомобиля скорой помощи», – рассказал старший группы ЧГСС.

Известно, что молодой мужчина получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в одну из больниц Челябинска.