В Челябинске расследуют смерть новорожденного в областном перинатальном центре

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали смерть новорожденного мальчика (трагедия произошла 12-го февраля) в областном перинатальном центре.
В региональном минздраве этот случай назвали исключительным, потому что данное медицинское учреждение – одно из лучших на Южном Урале.
«В сутки здесь принимают до 25 родов. Нередки сложные случаи – преждевременные роды, осложнения беременности. И медперсонал с ними успешно справляется, ведь здесь трудятся акушеры-гинекологи и неонатологи высочайшей квалификации с огромным опытом», - подчеркнули в министерстве здравоохранения Челябинской области, добавив, что «сейчас очень важно установить причину смерти малыша».
По данным минздрава, сами роды прошли успешно и без осложнений.
«Следствию сейчас предстоит разобраться в случившемся, сотрудники учреждения уже оказывают полное содействие», - сообщили министерстве.