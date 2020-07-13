В Челябинске с девятого этажа выпал 4-лений мальчик

В Челябинске проводится проверка по факту смерти 4-летнего мальчика. Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и он выпал из окна.

Трагедия произошла вечером 12 июля в Ленинском районе Челябинска.

«Около одного из домов Ленинского района областного центра обнаружено тело 4-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал из открытого окна, квартиры расположенной на 9 этаже жилого дома. На окне была установлена москитная сетка», - сообщили в СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.