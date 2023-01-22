В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину

В воскресенье, 22 января, на Северо-Западе Челябинска шестилетний мальчик, который перебегал дорогу по вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, был сбит автомобилем Мазда. Ребенок на скорой доставлен в детскую областную больницу.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января в 16 часов 33 минуты напротив дома №14 по улице 250-летия Челябинска.

Ребенок, который был вместе с мамой, стал перебегать дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, и в этот момент его сбил автомобиль Мазда, которым управлял 40-летний мужчина.

«Мальчик в сопровождении матери и бригады скорой медицинской помощи доставлен в Детскую областную клиническую больницу. В настоящее время проходит обследование», - уточнили в ГИБДД города.