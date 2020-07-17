В Челябинске сильный пожар в одном из цехов ЗЖБИ, где были нефтепродукты и древесина

В пятницу, 17 июля, днем в Челябинске на улице Валдайской произошло возгорание в одном из цехов заводе ЖБИ, где хранились древесина и нефтепродукты.

Жители города выкладывают фотографии в социальных сетях черного густого дыма со стороны ЧТЗ, активно интересуются, где произошел пожар, и что такое так сильно горит.

Как сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков, произошло сильное возгорание в одно из производственных цехов завода. По предварительным данным, в цехе хранились нефтепродукты и велась обработка древесины.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Как уточнили в ведомстве, ведется ликвидация открытого горения на площади около тысячи квадратным метров.

Замминистра заверяет, что дым идет на промзону и не задевает жилые районы.

Министерство экологии направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной.

«Что не день, то сюрприз», - сокрушается Яна. В Челябинске в течение десяти дней установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие скоплению загрязняющих веществ а атмосфере. Ситуацию усугубляет аномальная жара, отсутствие осадков и е этому еще добавляются ежедневно пожары.