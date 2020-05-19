В Челябинске снова будут судить экс-директора «Утиной фермы»

В Челябинской области прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего директора «Утиной фермы» Сергея Костенко.

Бизнесмен скрыл от государства около десяти миллионов рублей, с которых должно было производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Приговором Центрального районного суда Челябинска от 16 декабря 2019 года обвиняемый Сергей Костенко был оправдан по обвинению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью второй статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо крупном размере».

«Он обвинялся в том, что, являясь директором коммерческой фирмы, в период с апреля по октябрь 2017 года сокрыл от государства денежные средства в сумме не менее десяти миллионов 305 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Прокурор в апелляционном представлении просил отменить оправдательный приговор как незаконный и необоснованный», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.