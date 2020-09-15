В Челябинске снова «заминировали» аэропорт, пассажиров сняли с рейса

В Челябинске из-за сообщения о заминировании аэропорта сняли с рейса пассажиров, собравшихся лететь в Симферополь. Тревога оказалась ложной. Сотрудники полиции сейчас разыскивают шутника.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах, сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в самолете и на перроне, поступило на электронную почту аэропорта.

После получения письма в воздушной гавани Челябинска правоохранительные органы провели на месте все необходимые оперативные мероприятия и взрывного устройства не обнаружили, но пассажиры самолета были сняты с рейса. Эвакуации других пассажиров из здания аэропорта не производилось.

Это уже не первое ложное сообщение о минировании аэропорта за последние несколько месяцев. В июле их было четыре.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.