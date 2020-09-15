ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске снова «заминировали» аэропорт, пассажиров сняли с рейса

Происшествия
Сегодня, 10:20
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске из-за сообщения о заминировании аэропорта сняли с рейса пассажиров, собравшихся лететь в Симферополь. Тревога оказалась ложной. Сотрудники полиции сейчас разыскивают шутника.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах, сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в самолете и на перроне, поступило на электронную почту аэропорта.

После получения письма в воздушной гавани Челябинска правоохранительные органы провели на месте все необходимые оперативные мероприятия и взрывного устройства не обнаружили, но пассажиры самолета были сняты с рейса. Эвакуации других пассажиров из здания аэропорта не производилось.

Это уже не первое ложное сообщение о минировании аэропорта за последние несколько месяцев. В июле их было четыре.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 12:08
Челябинские росгвардейцы, осужденные за покушение на сбыт наркотиков, до сих пор не уволены
Вчера, 11:55
В Челябинске учредители коммерческой фирмы причинили государству ущерб в 50 миллионов
Вчера, 10:25
Суд рассмотрит жалобу экс-омбудсмена региона, осужденного за попытку обмануть минсельхоз
13.09.20 22:35
В Златоусте разгорелся скандал на избирательном участке - председателю вызывали скорую
12.09.20 15:14
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Магнитогорске
11.09.20 16:22
В Челябинске полицейских-взяточников отправил за решетку взяткодатель
11.09.20 15:12
Полицейские Челябинска сняли с поезда трех пьяных буянов из Курганской области
11.09.20 11:19
В Магнитогорске водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места ДТП
11.09.20 10:54
В аварии на трассе в Троицком районе погибла 19-летняя девушка
10.09.20 17:53
В Челябинске будут судить подростков, которые в медицинских масках разгромили один из салонов сотовой связи
Политика
Вчера, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
Новости
Сегодня, 10:52
Политика
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Сегодня, 09:35
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали мужчину, который в порыве ревности поджег дом подруги
Вчера, 20:13
Общество
В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа
Вчера, 19:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Вчера, 18:56
Происшествия
Лжесотрудники банков снова уговорили челябинцев перевести им почти миллион рублей
Материалы рубрики
Сегодня, 09:35
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали мужчину, который в порыве ревности поджег дом подруги
Вчера, 18:56
Происшествия
Лжесотрудники банков снова уговорили челябинцев перевести им почти миллион рублей
Вчера, 15:53
Происшествия
В Челябинске продолжаются сезонные кражи велосипедов
Вчера, 13:50
Происшествия
Житель Златоуста, заказавший «ночную бабочку», стал жертвой аферистов-сутенеров
Вчера, 12:37
Происшествия
СКР проводит проверку по факту гибели троих человек в Верхнем Уфалее
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика