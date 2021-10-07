В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан

Челябинские следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудницы кредитной организации, которая оформила на местных жителей кредиты на сумму около 350 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей одной из кредитных организаций города и имея доступ к клиентской базе, получала на горожан кредиты без их ведома.

«Таким образом она оформила два займа на собственников банковских карт на сумму от 150 000 до 200 000 рублей, после чего обналичила их и распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению. Также обвиняемая подала заявку на получение еще двух кредитов от имени других клиентов, но по не зависящим от нее обстоятельствам они одобрены не были», - сообщили в региональном полицейском главке.

Потерпевшие обратились в полицию, поскольку с их банковских карт произошло снятие денежных средств в счет погашения кредитов, о которых они не подозревали.

Уголовное дело направлено в суд.