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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.10.2021

Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан

Челябинские следователи направили в суд уголовное дело в отношении сотрудницы кредитной организации, которая оформила на местных жителей кредиты на сумму около 350 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей одной из кредитных организаций города и имея доступ к клиентской базе, получала на горожан кредиты без их ведома.

«Таким образом она оформила два займа на собственников банковских карт на сумму от 150 000 до 200 000 рублей, после чего обналичила их и распорядилась полученными денежными средствами по своему усмотрению. Также обвиняемая подала заявку на получение еще двух кредитов от имени других клиентов, но по не зависящим от нее обстоятельствам они одобрены не были», - сообщили в региональном полицейском главке.

Потерпевшие обратились в полицию, поскольку с их банковских карт произошло снятие денежных средств в счет погашения кредитов, о которых они не подозревали.

Уголовное дело направлено в суд.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ)
07.10.2021

Начало одомашнивания лошадей помогли определить человеческие зубы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.10.2021

Новые общественные пространства в Центральном районе Челябинска полны милых «фишек»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.10.2021

Октябрь в Челябинской области ничем по погоде не удивит
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу десять игроков, представляющих Златоуст (Челябинская область), в составе сборной России поб
07.10.2021

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу за «золото» первенства мира
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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