В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшей сотрудницы банка, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения» ее и соучастника.

По версии следствия обвиняемая, являясь ведущим менеджер-контролером офиса банка, совершила хищение денежных средств с банковских счетов двух вкладчиков путем оформления от их имени фиктивной доверенности на снятие денежных средств на дальнего родственника мужа. Данным способом обвиняемая завладела денежными суммами свыше 636 и 498 тысяч рублей.

«Обвиняемая признала свою вину в полном объеме, указав, что совершала хищения с так называемых «невостребованных» счетов, по которым операции не производились длительное время и по которым она длительное время не могла выйти на контакт с вкладчиками. Как установлено в ходе следствия один из вкладов принадлежал умершему гражданину, другой жителю Челябинска, который, находясь на стационарном лечении, не отвечал на звонки злоумышленницы», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело в отношении соучастника, получавшего денежные средства по доверенности от вкладчиков, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.