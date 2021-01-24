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В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками

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В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками

На Южном Урале вновь активизировались мошенники. Представляясь сотрудниками МЧС России, аферисты звонят в школы и другие учреждения, предупреждают о якобы предстоящих проверках и предлагают «решить» вопрос определенным образом.

В Челябинской области аферисты стали звонить директорам школ и сообщать о якобы запланированных со стороны сотрудников «чрезвычайного» ведомства мероприятиях по проверке пожарной безопасности. Во избежание проведения вышеуказанных мероприятий предлагают альтернативные методы их решения в виде перечисления денег.

«Мне поступал такой звонок, но, зная, как действуют мошенники, я перезвонила в МЧС и мне подтвердили, что никакой проверки у нас проводится не планируется», - рассказала агентству директор одной из школ Челябинска на условиях анонимности.

«Уважаемые руководители предприятий и организаций! Узнать, когда государственным органом запланирована плановая проверка, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям достаточно взглянув на план проверок, который составляется на год и публикуется на сайте прокуратуры Челябинской области, а также на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области», - сообщили в МЧС.

Более того, чтобы убедиться в законности требований позвонивших, вы можете воспользоваться телефоном доверия главного управления: (351) 239-99-99.

Сотрудники государственного пожарного надзора уведомят о проведении выездной проверки путем вручения распоряжения о проведении такой проверки с указанием основания и сроков проведения надзорной деятельности. Распоряжение о проведении плановой проверки вручается за три рабочих дня, о внеплановой проверке сотрудники МЧС уведомят за сутки.

Впускать на объекты защиты вы имеете полное право лишь сотрудников, которые указаны в распоряжении, после предъявления сотрудником служебного удостоверения.

Во избежание мошеннических действий вышеуказанной направленности, а также в целях предотвращения ситуаций, порочащих честь и достоинство сотрудников МЧС России, просьба при поступлении аналогичных телефонных звонков незамедлительно принимать меры реагирования путем сообщения в правоохранительные органы по телефону «102».

В Челябинской области это уже далеко не первые и не единичные случаи, когда мошенники работают «под прикрытием».

Так, аферисты от имени и якобы по поручению главы Челябинска Натальи Котовой собирали деньги в благотворительный фонд. Также мошенники звонили бизнесменам и руководителям фирм от имени прокуроров. Они вымогали дорогой коньяк и деньги. Взамен обещали помочь урегулировать вопрос с надзорными проверками.

Представлялись злоумышленники и главами городов и районов. Они звонили на предприятия общепита и в рестораны. Под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагали представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет.