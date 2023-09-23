23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
22.09.2023
Россияне стали гораздо чаще играть в мобильные игры
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
26.05.2023
Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»
04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
29.09.2022
Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023