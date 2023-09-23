В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика на чужой «Ладе Гранте».

В вечернее время наряд ДПС региональной Госавтоинспекции обратил внимание на отечественную легковушку, двигавшуюся с выключенными фарами по Бродокалмакскому тракту. Инспекторы решили проверить машину, однако на требование стражей порядка об остановке (полицейские подавали специальные звуковые и световые сигналы) водитель не реагировал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники полка ДПС начали преследование. На улице Героев Танкограда «Лада Гранта» столкнулась с «Газелью».

Как выяснилось в дальнейшем, автомобилист за рулем легковушки был нетрезв и вдобавок ко всему передвигался на угнанной машине.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Пьяный угонщик был доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску для дальнейшего разбирательства.