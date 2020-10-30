В Челябинске сотрудники службы безопасности банка предотвратили хищение одного миллиона рублей

В Челябинске благодаря грамотной работе службы безопасности одного из крупных банков предотвращено хищение со счета клиента одного миллиона рублей. Сотрудники вовремя заметили сомнительные операции и заблокировали счет.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Для отмены данной операции, мужчина назвал мошенникам код, присланный ему в СМС-сообщении. После чего на его счет поступили денежные средства в сумме свыше одного миллиона рублей, которые по указанию мошенников он должен был перевести на безопасные счета. Однако после снятия и перевода 215 тысяч рублей банк заблокировал карту потерпевшего, посчитав данные операции сомнительными.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Если вам поступают телефонные звонки от якобы сотрудников банка и собеседник сообщает о подозрительной активности на ваших счетах и просит назвать ему реквизиты банковской карты и пароли, присланные в СМС сообщениях, знайте, это мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. В таких случаях необходимо незамедлительно прервать разговор и ни в коем случае не переводить свои денежные средства по их указаниям.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно - по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что зачастую южноуральцы, держа у себя в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, самостоятельно совершают по несколько десятков денежных переводов на якобы безопасные счета, а в большинстве случаев – на абонентские номера телефонов, указанные злоумышленниками.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.