В Челябинске трамвай сошел с рельсов после столкновения с автокраном

В Челябинске произошло ДТП с участием общественного транспорта - автокран «Камаз» врезался в трамвай, следующий по маршруту №22. Есть пострадавшие.

Как сообщает ГИБДД города, ДТП произошло 30 апреля 2021 года в 17 часов 45 минут напротив дома 56 по улице Новороссийской. Сразу после ЧП движение трамваев в Ленинский район было остановлено.

По предварительным данным, 45-летний водитель Камаза, при повороте направо допустил столкновение с трамваем, двигающимся в попутном направлении. В результате удара трамвай сошел с рельсов.

В результате ДТП пострадал один из пассажиров. Женщине была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этот же день в районе железнодорожного автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

Фото: Челябинский транспорт ВКонтакте