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В Челябинске тренер заставлял принимать спортсменку анаболики

Происшествия
Сегодня, 17:16
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Автор: 
Инна Шемаева

Следствием УМВД России по городу Челябинску направлено в суд уголовное дело в отношении тренера, обвиняемого в незаконном распространении сильнодействующих веществ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

 Как сообщили в региональном полицейском главке, тренер по силовым видам спорта приобретал оптовые партии препаратов, используемые для повышения силовых показателей и запрещенных для использования в спорте, содержащих сильнодействующие вещества, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.

«Обвиняемый сбывал данные препараты спортсменам, а также оказывал консультативные услуги по вопросам, связанным с применением тех или иных препаратов. С целью повышения спортивных показателей подопечной ему 21-летней спортсменки, несправедливого достижения ею спортивных результатов и ее успешного выступления на предстоящих спортивных соревнованиях, склонил ее к потреблению препарата, запрещенного для использования в спорте», - сообщили в региональном полицейском главке.

В интересах следствия фамилия спортсменки и тренера не разглашается.

В ходе оперативных мероприятий и предварительного следствия изъяты сотовые телефоны, банковские карты, более 2600 таблеток, 200 ампул и 50 флаконов, содержащих сильнодействующие вещества.

Противоправная деятельность мужчины выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий оперуполномоченными управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт анаболических стероидов и был приговорен к условному сроку наказания, однако свою деятельность не прекратил, и усилив меры конспирации, продолжил сбывать стероиды постоянным клиентам.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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