В Челябинске троих подростков на матрасе унесло на середину Смолино

В Челябинске на озере Смолино, в районе улицы Василевского поселка Береговой, порывами ветра на расстояние 500 метров от берега унесло надувной матрас, на котором находились трое детей – мальчики 10, 11 и 12 лет.

Инцидент на водоеме произошел второго июля. Сотрудники ГИМС главного управления МЧС России по Челябинской области, чья база находится поблизости, с помощью лодки дети спасли детей и доставили на берег. Ребят передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи мальчики не нуждались.

Сотрудники МЧС настоятельно обращаются к населению с призывом не пренебрегать правилами безопасности, выбирать для купания только специально оборудованные места, не оставлять без присмотра детей у водоемов.