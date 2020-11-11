В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом

Жительницу Челябинска будут судить за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию четырехлетней дочери. В течение двух лет женщина пила и забросила ребенка. По результатам медико-социальной экспертизы девочке присвоена инвалидность.

Правоохранителями было установлено, что 40-летняя женщина с ноября 2018 по июль 2020 года умышленно не исполняла свои прямые обязанности по воспитанию четырехлетней дочери.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, проверка показала, что у ребенка не было спального места, мать не соблюдала режим сна и бодрствования, необходимые гигиенические требования и санитарные нормы в квартире, не занималась привитием навыков самообслуживания у ребенка, который не умел держать ложку, не проходила с ним плановые медицинские осмотры врачей.

Ребенок изъят из семьи, ему проведено обследование в медицинском учреждении, где поставлен диагноз: «выраженная задержка психо-речевого развития». По результатам медико-социальной экспертизы девочке присвоена инвалидность.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.