ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске учредители коммерческой фирмы причинили государству ущерб в 50 миллионов

Происшествия
Сегодня, 11:55
Размер текста

Металлургический районный суд Челябинска признал виновными троих учредителей коммерческого предприятия города в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть четвертая статьи 159 УК РФ).

В результате преступных действий осужденных государству был причинен ущерб в размере 50-ти миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что в период 2012-2016 годов руководители предприятия организовали преступную схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость. Они предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения на возмещение НДС, закупая медесодержащее сырьѐ под видом кабельно-проводниковой продукции через фирмы-однодневки.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, суд приговорил виновных к лишению свободы сроком от двух до трех лет (условно), каждого - с испытательным сроком в один год.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
11.09.20 11:19
В Магнитогорске водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места ДТП
11.09.20 10:54
В аварии на трассе в Троицком районе погибла 19-летняя девушка
10.09.20 17:53
В Челябинске будут судить подростков, которые в медицинских масках разгромили один из салонов сотовой связи
10.09.20 17:48
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
10.09.20 17:45
Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, но корову сохранила
10.09.20 17:43
Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег
10.09.20 17:36
Челябинец сорвал с ребенка цепочку и проглотил ее, чтобы избавиться от улики
10.09.20 16:48
Экс-заместитель начальника колонии Челябинска сел за решетку за получение взяток
10.09.20 16:29
В Миассе из-за недосмотра пьяной матери двухлетний малыш упал с шестого этажа
10.09.20 15:52
Житель Сима получил срок за избиение участкового и уничтожение вещдоков
Политика
Сегодня, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Общество
Сегодня, 10:18
Для гостей нацпарка «Зигальга» готова переправа через реку Юрюзань
Новости
Сегодня, 11:31
Крупным планом
В Свердловской области появились новые «умные» остановки с подогревом
Сегодня, 11:18
Политика
Около двух тысяч человек, содержащихся в СИЗО региона, приняли участие в выборах
Сегодня, 10:25
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу экс-омбудсмена региона, осужденного за попытку обмануть минсельхоз
Вчера, 22:35
Происшествия
В Златоусте разгорелся скандал на избирательном участке - председателю вызывали скорую
Вчера, 12:48
Общество
За сутки умерло 3 человека с ковидом в Челябинске и Златоусте
Материалы рубрики
Сегодня, 10:25
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу экс-омбудсмена региона, осужденного за попытку обмануть минсельхоз
Вчера, 22:35
Происшествия
В Златоусте разгорелся скандал на избирательном участке - председателю вызывали скорую
12.09.20 15:14
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Магнитогорске
11.09.20 16:22
Происшествия
В Челябинске полицейских-взяточников отправил за решетку взяткодатель
11.09.20 15:12
Происшествия
Полицейские Челябинска сняли с поезда трех пьяных буянов из Курганской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика