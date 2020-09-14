В Челябинске учредители коммерческой фирмы причинили государству ущерб в 50 миллионов
Металлургический районный суд Челябинска признал виновными троих учредителей коммерческого предприятия города в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть четвертая статьи 159 УК РФ).
В результате преступных действий осужденных государству был причинен ущерб в размере 50-ти миллионов рублей.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
Суд установил, что в период 2012-2016 годов руководители предприятия организовали преступную схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость. Они предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения на возмещение НДС, закупая медесодержащее сырьѐ под видом кабельно-проводниковой продукции через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, суд приговорил виновных к лишению свободы сроком от двух до трех лет (условно), каждого - с испытательным сроком в один год.
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